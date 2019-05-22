وقعت مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، اتفاق تعاون لتبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وذكرت صحيفة الصحراء الموريتانية، اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية التي وقعها الأمين العام للإنتربول، يورغن ستوك، مع مامان صامبو سيديكو، الأمين الدائم للمجموعة في مقر الإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، تهدف إلى إنشاء إطار
وأكد بيان لمجموعة الساحل التي تتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا لها، أن الشراكة بين المؤسستين ستوفر إطارا قانونيا يحكم تبادل البيانات والمعلومات بين "الإنتربول" ومجموعة دول الساحل.
كانت هذه تفاصيل خبر اتفاق لمكافحة الإرهاب بين "الإنتربول" ومجموعة دول الساحل الأفريقي الخمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.