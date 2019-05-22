قوات الاحتلال تطلق النار على مراكب الصيادين في بحر غزة

أطلقت البحرية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، النار على مراكب الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر بقطاع غزة.

وأكدت "لجان الصيادين" ، في تصريح صحفي بثه "المركز الفلسطيني للإعلام"، اليوم الأربعاء ، أن "بحرية الاحتلال جددت عمليات إطلاق النار تجاه مراكب الصيادين غرب منطقة بيت لاهيا، على بعد أربعة أميال بحرية".

وأشارت إلى "تمركز زوارق الاحتلال الحربية على بعد 12 ميلاً، غرب منطقة وادي غزة".

وبحسب المركز الفلسطيني ، يأتي ذلك بعد 24 ساعة من قرار السلطات الإسرائيلية، توسيع مساحة الصيد البحري في عرض بحر غزة حتى 15 ميلاً.

ويقول المركز الفلسطيني إن "قوات الاحتلال تتعمد استهداف الصيادين في بحر غزة، بإطلاق النار عليهم وملاحقتهم والاستيلاء على مراكبهم، لمنعهم من مزاولة مهنة الصيد، التي تعد مصدر رزقهم الوحيد، في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع".

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