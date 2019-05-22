كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الإيراني يرسل قطعا من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وكالة "فارس"، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإيراني يستعد لإرسال قطع من الأسطول الحربي رقم 62 إلى المياه الدولية، خلال الأيام المقبلة.

وذكرت الوكالة أن الأسطول كان قد أنجز مهمات لحماية السفن التجارية وناقلات النفط الإيرانية إلى مياه خليج عدن.

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وأوضحت أن الأسطول مكون من المدمرة "بايندر" والبارجة "بوشهر" والبارجة "لاوان"، مضيفة أن الأسطول سيقوم بمهمات بحرية ودوريات تفقد أمنية والتصدي للقرصنة في المياه الدولية.