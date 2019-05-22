كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورين بوليسي: تركيا جائعة للحرب مع قبرص بسبب الغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن بيرات البيرك، وزير المالية التركي وصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 12 مايو الجاري أن بلاده سترسل قريبًا سفينة حفر لاستغلال موارد الغاز الطبيعي في منطقة تعتبر على نطاق واسع ملكًا لقبرص.

وقالت الصحيفة: "كان تأجيج التوترات بشكل دوري مع اليونان وقبرص دائمًا جزءًا من استراتيجية السياسة الخارجية التركية".

وأضافت الصحيفة: "هذه المرة أخطر بكثير، لأن هناك دلائل على أن تركيا قد تكون مستعدة لتصعيد مواجهتها بما يتجاوز مجرد الكلام".

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جاء إعلان البيرق قبل يوم واحد من عقد تركيا "سي وولف"، وهي أكبر مناورات بحرية سنوية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط" ثم، في 15 مايو، أكد وزير الخارجية التركي مفلوت جاويش أوغلو عزم البلاد على شراء نظام الصواريخ S-400 من روسيا، وطوال هذه الفترة، تنتهك الطائرات التركية المجال الجوي اليوناني بشكل شبه يومي.

وأوضحت الصحيفة: "قد يستفيد الأتراك في نهاية المطاف من الضعف المفاجئ لرئيسهم الاستبدادي، ولكن بقدر ما تذهب السياسة الدولية، فإن الآثار أكثر غموضًا، حيث يشير التاريخ إلى أن القادة الذين يفقدون قبضتهم على السلطة لديهم حوافز لتنظيم استعراض للقوة وتوحيد قاعدتهم خلف تهديد أجنبي وشيك. لدى أردوغان كل الأسباب لإثارة العداوات مع اليونان - خصم تركيا التقليدي وحليف قبرص - لتشتيت الانتباه عن مشاكله في الداخل".

وتابعت: "لم تسمح تركيا لقبرص بالاستفادة من احتياطيات الغاز الطبيعي في مياهها دون مواجهة من نوع ما. بهذا المعنى، كانت إستراتيجية تركيا في بحر إيجه متسقة منذ عدة عقود: ممارسة الضغط، وطرح المطالب، وانتظار الأزمة، ثم إحضار الجانب الآخر إلى الطاولة بشروطك الخاصة. هذا هو بالضبط ما تحاول القيام به في قبرص الآن".