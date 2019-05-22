كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تخفض التعريفات الجمركية على بعض الواردات الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن تركيا خفضت الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية ردا على تحرك الولايات المتحدة مماثل لخفض التعريفات الجمركية على واردات الصلب التركية إلى النصف.

وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت التعريفة الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم التركية في أغسطس الماضي وسط خلاف دبلوماسي بين حلفاء الناتو مما أدى إلى انخفاض الليرة.

وردت تركيا بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات السيارات الأمريكية والكحول والتبغ.

وكتب وزير التجارة، روهسار بيككان، على تويتر: "بالمثل، قررنا تخفيض الرسوم الإضافية المفروضة على 22 منتجًا من الولايات المتحدة إلى النصف".

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وأضاف: "من خلال هذا القرار، سيتم تخفيض الرسوم المفروضة على المنتجات المذكورة أعلاه من الولايات المتحدة من 521.2 مليون دولار إلى 260.6 مليون دولار".

يوم الثلاثاء، ذكرت رويترز أن تركيا ستخفض الرسوم الجمركية على سيارات الركاب، المشروبات الكحولية، التبغ، مستحضرات التجميل والـ PVC إلى النصف.

قبل اتخاذ القرار، بلغت التعريفة الجمركية على الويسكي في الولايات المتحدة 140 ٪، في حين أن المعدل هو 120 ٪ لسيارات الركاب، و50 ٪ للـ PVC و60 ٪ لمنتجات التجميل.

كان قرار البيت الأبيض الأسبوع الماضي بتخفيض هذه التعريفات إلى النصف بمثابة تطور إيجابي نادر بين أنقرة وواشنطن، لكن الإدارة الأمريكية أنهت أيضًا أهلية تركيا لبرنامج نظام الأفضليات المعمم، في خطوة قالت تركيا إنها تتناقض مع الأهداف التجارية.