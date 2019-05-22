كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البحرين تصدر قانونًا يعاقب كل من يروج أو يبرر الأعمال الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونص القانون على معاقبة كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطاً إرهابياً معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.
كما تضمن القانون "معاقبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة، متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال، بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات".