كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلغاريا واليونان تبدأن العمل في خط أنابيب الغاز من أذربيجان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تطلق بلغاريا واليونان بناء خط أنابيب لنقل الغاز الآذري إلى بلغاريا لتخفيف اعتمادها شبه الكامل على إمدادات الغاز الروسية.

في حفل قرب الحدود، اليوم الأربعاء، أشرف رئيسا الوزراء، بويكو بوريسوف وأليكسيس تسيبراس، على البداية الرسمية لبناء خط طوله 182 كيلومترًا (114 ميلاً) بين أنظمة نقل الغاز في البلدين.

ومن المقرر، أن يبدأ تشغيل خط الأنابيب في نهاية العام 2020، حيث من المقرر، أن تتلقى بلغاريا شحنات الغاز الآذري من مشروع شاه دنيز 2.

وتقدر تكلفة هذا الرابط بـ 220 مليون يورو (245 مليون دولار) وستبلغ طاقته المتوقعة ما بين 3 و 5 مليارات متر مكعب (105-175 مليار قدم مكعب) سنويًا.