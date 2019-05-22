كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة الانتخابات الهندية ترفض مزاعم التلاعب بالاقتراع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفضت لجنة الانتخابات الهندية، مخاوف المعارضة من احتمال التلاعب بأجهزة التصويت الإلكترونية، قبل فرز الأصوات يوم الخميس، والتي ستحدد نتائج الانتخابات الوطنية العملاقة في البلاد.

وكما أوردت "فوكس نيوز"، شددت السلطات، اليوم الأربعاء، الإجراءات الأمنية في مراكز الفرز، حيث تم وضع آلات التصويت الإلكترونية في غرف قوية في جميع أنحاء البلاد. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الفائزين في معظم المقاعد البالغ عددها 545 مقعدًا في البرلمان الهندي في البرلمان مساء الخميس.

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ورفضت لجنة الانتخابات هذه المزاعم في بيان لها الثلاثاء.

وقال البيان: "الصور المرئية التي تظهر على وسائل الإعلام لا تتعلق بأي من آلات التصوير الإلكترونية المستخدمة خلال صناديق الاقتراع، وأن اللقطات تم إظهارها احتياطيًا، ويتم وضع الآلات غير المستخدمة في التخزين".

أذهل الكونجرس وأحزاب المعارضة الأخرى من استطلاعات الرأي الصادرة عن القنوات التلفزيونية السائدة يوم الأحد من الفوز الحاسم لحزب بهاراتيا جاناتا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحلفائه.