كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على "خلية" في ألمانيا تمول داعش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت السلطات الألمانية القبض على أربعة أشخاص في مدينة نويمونستر للاشتباه في تقديمهم دعم مالي لتنظيم داعش.

وقالت المدعية العامة يانا فرومباخ اليوم الأربعاء: "يمكنني تأكيد أوامر الاعتقال الأربعة التي أصدرتها المحكمة العليا بتهمة دعم تنظيم داعش".

وبحسب البيانات، فإن أموال الدعم التي تقدر بعشرات آلاف تلقتها عام 2017 امرأة ألمانية منحدرة من ولاية شليزفيج هولشتاين، وهاجرت إلى سوريا وانضمت إلى داعش.

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وتصنف السلطات الألمانية هذه المرأة على أنها خطيرة أمنياً.

وقالت فرومباخ إن المقبوض عليهم متهمون بـ"الدعم المشترك لتنظيم إرهابي أجنبي"، مضيفة أنهم يقبعون حالياً في السجن على ذمة التحقيق.

وبحسب البيانات، تم تفتيش ثلاثة منازل، اثنان في نويمونستر وواحد في هامبورغ، قبل اعتقال المشتبه بهم.