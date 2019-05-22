الماروري: النيابة العامة دخلت في العموميات لأنها لم تقو على الرد على القرار الأممي..وحاولت استفزاز بوعشرين-فيديو

قال عبد المولى المروري، عن دفاع الصحفي توفيق بوعشرين، إن “مرافعة النيابة العامة، أمس الثلاثاء 21 ماي، عبارة عن مزايدات، لاسيما وأن الممثل النيابة العامة لم يناقش القرار الأممي، الرامي إلى رفع الإعتقال التعسفي عن بوعشرين”.

وأضاف الماروري، خلال حديثه مع “اليوم24″، بأن ” ممثل النيابة العامة، إستفز توفيق بوعشرين”.

وتابع حديثه قائلا :”من المفروض، أن لا يواجه ممثل النيابة العامة كلامه لتوفيق؛ فهذا يعتبر خرقا لأخلاقيات المرافعة”.

وأشار إلى أن “مرافعة النيابة العامة بصرف النظر على طولها، جاءت مدعمة بمجموعة من الوثائق وأحكام قد تبدو أنها قوية، لكن سنجيب عن كل ذلك، في مرافعتنا القادمة لنبين أن كل ما ذهبت إليه يفتقد إلى الحجة”.