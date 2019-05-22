ربيع الصقلي: تخليت عن عملي من أجل الفن.. وتلقيت رسائل غير متوقعة من معجبات-فيديو 

كشف الممثل الشاب، ربيع الصقلي، أنه تخلى عن عمله القار كمسؤول عن “الجرافيزم” بإحدى الشركات، من أجل التفرغ للفن، مبرزا أن بدايته في الساحة كانت قبل شهرته على موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”.

وقال الصقلي في دردشته مع “اليوم 24″، إنه شارك في سلسلة تاريخنا فخرنا سنة2014، قبل أن يغيب عن الساحة الفنية، بعد انشغاله بعمله، ليقرر استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لابراز موهبته وتكوين قاعدة جماهيرية.

وتحدث الصقلي عن عودته للتمثيل عبر المشاركة في السلسلة الرمضانية “قصر الباشا”، إضافة إلى عملين آخرين يعرضان خارج السباق الرمصاني، هما مسلسل “دموع وردة” ، و”عيون غائمة” .

وكشف الصقلي أنه تلقى رسائل من معجبات، على انستغرام، تخبرنه أنهن سيلغين متابعة حسابه، نظرا لأنه تزوج، في حين أن أمر الزواج ليس حقيقي،ظا، ومتعلق بأحد مشاهد مسلسل” قصر الباشا”.

Advertisements

الصقلي، الذي يملك معجبات كثر، أكد على ضرورة الجمال الخارجي ومستوى ثقافي عال، عند حديثه عن مواصفات زوجته المستقبلية.

وتحدث الصقلي عن طقوسه في شهر رمضان الكريم، مبرزا أنه يعشق المقليات على مائدة الإفطار، ومضيفا أن أسرته تكلفه باقتناء حاجيات البيت اليومية كأي شاب مغربي في فترة ما بعد صلاة العصر.