بعد تأجيلها نصرة للقدس.. المغرب يوافق على طلب زيارة رئيس “الشيوخ” الروماني

عاد المغرب إلى الموافقة على زيارة لرئيس مجلس الشيوخ الروماني، بعدما طلب تأجيلها في مارس الماضي، نصرة للقدس.

وعلم “اليوم 24” أن مكتب مجلس المستشارين، صادق، أخيرا، على القرار رقم 13/15/2019، يقضي بالموافقة على زيارة رئيس مجلس الشيوخ الروماني، “كالين بوبتشكو” للمغرب، بعدما كانت مقررة في مارس الماضي، وتم إلغاؤها بعدما طلبت الرباط تأجيلها، عقب تصريحات لرئيسة وزراء رومانيا “فيوريكا دانسيلا”، بشأن نقل سفارة بلادها إلى القدس المحتلة.

وكان بيان لمجلس الشيوخ الروماني، نقلته وسائل إعلام محلية، قال إن المسؤول الروماني ألغى زيارته للمغرب، كانت ستدوم 5 أيام، بعدما طلبت الرباط تأجيلها.

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وقالت صحيفة “رومانيا إنسايدر” المحلية، آنذاك، “اضطر رئيس مجلس الشيوخ الروماني إلى إلغاء زيارته للمغرب، بعد أن أعلنت رئيسة الوزراء “دانسيلا”، في 24 مارس في واشنطن، أنها ستنقل سفارة رومانيا في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس”.

وكانت رئيسة الحكومة الرومانية، “فيوريكا دنسيلا”، قالت، في مارس الماضي، خلال مؤتمر لمنظمة “آيباك” في العاصمة الأمريكية واشنطن، أنها ستنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس، إلا أن الرئيس الروماني “كلاوس يوهانيس”، أعلن رفضه قرار “دنسيلا” بنقل سفارة بوخاريست من تل أبيب إلى مدينة القدس.

وإثر ذلك، قال الديوان الملكي الأردني، إن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني قرر إلغاء زيارة مبرمجة إلى رومانيا بعد تصريحات “دانسيلا”، بشأن نقل سفارتها إلى القدس.