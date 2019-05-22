مواطن يُشهر سكينا في وجه رجال الأمن خلال تدخل في مكناس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالدائرة الثامنة للشرطة بولاية أمن مكناس، مساء أمس الثلاثاء، لإشهار سلاحه الوظيفي دون أن يلجأ لاستخدامه، وذلك خلال مشاركته في تدخل أمني لتوقيف شخص كان يحوز سكينا، وعرض حياة المواطنين وموظفي الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دورية للشرطة كانت بصدد البحث والتحري عن شخص يشتبه في ترويجه للمخدرات، فواجههم مشتبه فيه ثان، يبلغ من العمر 23 سنة، محاولا اعتراض مهامهم وعرقلة إجراءاتهم القانونية باستعمال سكين من الحجم المتوسط، وهو ما اضطر مفتش الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستخدامه، خاصة بعدما تسنى ضبط المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستعمل في محاولة الاعتداء.

وحسب البلاغ، فقد تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف الشخص موضوع البحث من أجل قضايا ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.