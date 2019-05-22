نهائي دوري أبطال إفريقيا..عملية بيع تذاكر قمة الوداد والترجي تنطلق اليوم

تنطلق، اليوم الأربعاء، رسمياً عملية بيع تذاكر مباراة الوداد الرياضي والترجي التونسي، لحساب ذهاب نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا، والتي ستقام في مركب الأمير مولاي عبد الله، بعد 48 ساعة، وسط حضور جماهيري قياسي مرتقب.

إدارة الوداد الرياضي، قررت تخصيص 3 فئات من التذاكر للمباراة القارية القمة، بين 30 درهماً و100 درهما، حيث سيتم توزيعها بأربع نقاط بيع بالعاصة الاقتصادية البيضاء، وواحدة بالرباط.

وحسب إدارة النادي فإن الجماهير يمكنها اقتناء التذاكر، بكل من مركب الحاج محمد بن جلون ( عدد الشبابيك: 2)، ثم مركب الصخور السوداء ( عدد الشبابيك: 2)، وملعب التسيما ( عدد الشبابيك: 2)، وأخيراً ملعب الاب جيكو ( عدد الشبابيك: 3)

أما مركب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، فيشهد انطلاق عملية بيع التذاكر، غداً الخميس، لتسهيل مهمة اقتناءها بالنسبة للجماهير المتواجدة بالعاصمة ومن مدارها.