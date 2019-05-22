تفاصيل مشروع الحكومة الذي تم رفضه بالتصويت.. استمـرار إضــــراب طلبـــــة الطــب للأسبــوع الثامــن

قرر طلبة كليات الطب والصيدلة في المغرب رفض العرض الذي تقدمت به وزارتا الصحة والتعليم، وصوتوا بأغلبية ساحقة ضده، ما يفتح الباب لاستمرار إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثامن، وبات يهدد بسنة بيضاء.

وحصلت “أخبار اليوم” على نص العرض الذي قدمته الحكومة إثر اجتماع مع ممثلي الطلبة، عقد في 15 ماي الجاري بالرباط.

وتلقت الوزارتان من ممثلي الطلبة مذكرة حول مطالبهم، إلا أنها أعادت صيغتها لتشكل مشروعا لاتفاق لحل أزمة مقاطعة الدراسة وتهديد السنة بالبياض، لكن ذلك لم يكن كافيا لإرضاء الطلبة.

وتضمن الاتفاق التزام الوزارتين بتسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية والتكوينات في طب الأسنان. وتم التأكيد على أن كليات الطب الخاصة المحدثة في إطار شراكة “ملزمة بتوفير مراكز استشفائية جامعية خاصة بطلبتها”، كما هو منصوص عليه كشرط أساسي للترخيص لها. وبخصوص المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين، فالتزمت الحكومة بأنه “لن يطرأ عليها أي تغيير في وضعيتها القانونية الحالية”، بحيث لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة والمحدثة، في إطار الشراكة باجتياز مباريات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية. مع العمل على الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الداخلية.

والتزمت وزارة الصحة بتنسيق مع وزارة التربية بمراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات الطلبة في ولوج تكوينات التخصص. وتم التأكيد على أن تعمل وزارة الصحة على الرفع من مناصب الشغل المخصصة للحاصلين على دبلوم دكتور في الصيدلة وطب الأسنان. وبخصوص انتقاد الطلبة لتضمين الشواهد المحصل عليها على “الميزة”، التزمت الوزارة بمراجعة هذا الإجراء لتبقى الشواهد على ما كانت عليه سابقا. وفيما يخص السنة السادسة في طب الأسنان التزمت وزارة التربية بإشراك ممثلي الأساتذة والطلبة في مراجعة وتفعيل مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية لدبلوم دكتور في طب الأسنان وتداريب السنة السادسة لهذا الدبلوم، لكنها لم تلتزم بحذف السنة السادسة كما يطالب الطلبة. كما التزمت الحكومة باستفادة طلبة الصيدلة من منحة خلال السنة الخامسة، على غرار طلبة الطب الآخرين، وكذا استفادة طلبة السنة السادسة من كلية طب الأسنان والصيدلة من تعويضات عن المهام، على غرار طلبة السنة السابعة من كلية الطب. وعقد طلبة كليات الطب البالغ عددهم حوالي 18 ألف طالب في المغرب جموعا عامة السبت الماضي، لعرض مشروع الاتفاق ومناقشته. وحسب مصدر من الطلبة، فإن الاتجاه العام للمتدخلين عارض الاتفاق لأنه “لا يجيب عن سؤال مباريات التخصص، أي هل ستكون مفتوحة في وجه طلبة كليات الطب الخاصة”، كما لا يحل مشكلة “السنة السادسة طب الأسنان”، فضلا عن تحفظات أخرى. وأبرزت عملية التصويت أن الطلبة رفضوا بنسبة كبيرة العودة إلى الدراسة وتشبثوا بتحقيق مطالبهم، غير آبهين بالسنة البيضاء التي تهدد العام الدراسي.