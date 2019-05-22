إنتر ميلان يقترب من ضم نجم روما

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى إلى بناء فريق قوي في الموسم الكروي المقبل، تحت قيادة المدرب القادم والمحتمل أنطونيو كونتي.

وذكر موقع "توتو سبورت" الإيطالي، اليوم الأربعاء، أنَّ إنتر استقر على ضم إيدين دجيكو مهاجم روما، من أجل تعويض ماورو إيكاردي، الذي بات رحيله، مسألة وقت.

وبحسب التقارير، فإنَّ بيبي ماروتا المدير الرياضي لإنتر لن يضم دجيكو بأكثر من 12 مليون يورو؛ حيث يتبقى موسمًا واحدًا في عقده مع روما، كما وصل إلى الـ33 من عمره.

ويعتبر انضمام دجيكو لإنتر ميلان أمر غير متعلق بالتأهل لدوري الأبطال، حيث سينضم للفريق في كل الحالات.

وعلى النقيض، ينتظر إنتر حسم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أجل بدء التفاوض على ضم فيديريكو كييزا، لاعب فيورنتينا، الذي يريد البقاء في إيطاليا.

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ويحاول ماروتا، التفوق على يوفنتوس في ضم اللاعب، حيث بدأ بالفعل محادثات مع والده إنريكو في اجتماع عقد في الأيام الأخيرة.

ومن المتوقع أن يطلب فيورنتينا 70 مليون يورو مقابل بيع نجمه، وهو رقم يمكن تخفيضه في حالة عمل صفقة تبادلية، ينتقل بموجبها أحد لاعبي إنتر إلى الفيولا.

ويحتاج إنتر، للفوز على إمبولي في الجولة الأخيرة، من أجل ضمان التأهل لدوري الأبطال، دون النظر لنتائج المنافسين.

وكان إنتر، تلقى خسارة ثقيلة في آخر مبارياته أمام نابولي (1-4).