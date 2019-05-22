خاميس سيرحل عن بايرن ميونخ في الصيف

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن النجم الكولومبي خاميس رودريغيز، حسم مصيره مع فريق بايرن ميونخ الألماني المعار إليه حتى نهاية الموسم من ناديه الأصلي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب ما نقلته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن خاميس قرر الرحيل عن النادي البافاري في الميركاتو الصيفي.

ورغم امتلاك البايرن بندًا في عقد الإعارة، يتيح له شراء رودريغيز مقابل 42 مليون يورو، إلا أن اللاعب لا يرى مستقبله في ميونخ.

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ومن المقرر أن يعلن رودريغيز قراره النهائي بشكل رسمي عقب نهائي كأس ألمانيا، الذي سيجمع بايرن بفريق لايبزيج يوم 25 أيار/مايو الجاري.

وبدأ البرتغالي خورخي مينديز، وكيل خاميس، البحث عن خيارات أخرى هذا الصيف، لا سيما في ظل صعوبة استمرار موكله مع النادي الملكي، رغم ارتباطه بعقد حتى 2021.

وتشير التقارير إلى إمكانية انتقال رودريغيز إلى يوفنتوس الإيطالي، بعدما بات وكيله على علاقة وطيدة بإدارة "السيدة العجوز" بعد صفقتي جواو كانسيلو وكريستيانو رونالدو.