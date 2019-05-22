35 عربيا لقوا مصارعهم في حوادث الطرق منذ مطلع العام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي 120 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري 2019 ولغاية اليوم.

وبلغ عدد الضحايا العرب الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق في البلاد منذ مطلع العام 35 شخصا من بين عدد الضحايا الإجمالي.

ومقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي التي لقي فيها 30 شخصا من المجتمع العربي مصارعهم في حوادث الطرق، فإنه طرأ ارتفاع بنسبة 17% في عدد الضحايا العرب في البلاد.

ويُستدل من المعطيات التي نشرتها جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر) استنادا على معطيات سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أنه منذ مطلع العام 2019 قُتل 5 أطفال (0-14 عاما) من المجتمع العربي في حوادث طرق، كما قُتل 10 شبان (15-24 عاما) وأربعة مسنين من المجتمع العربي مطلع العام.

Advertisements

وتبين من المعطيان أن 8 من القتلى من المجتمع العربي قُتلوا كمشاة، و13 من بين القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيّارات، إضافة إلى أن 59 سائقا من المجتمع العربي تورطوا في حوادث طرق قاتلة (قُتل فيها شخص واحد على الأقل).

كما قُتل 4 من مستقلي المركبات الثنائية العجلة، وقُتل مستقلا دراجتين هوائيتين من المجتمع العربي منذ مطلع العام 2019.

وقالت جمعية 'أور يروك' (ضوء أخضر): "يشكّل المجتمع العربي 20% من السكان في إسرائيل، في حين أن تعداد القتلى من المجتمع العربي في حوادث الطرق يشكّل 30% من مجمل القتلى. إنّ الارتفاع الخطير والمؤلم في أعداد المصابين يستدعي وزارة المواصلات والأمان على الطرق إلى وضع موضوع العُرضة للإصابة على رأس سلّم الأولويّات ومعالجته بشكل فوريّ. يجب الاهتمام بتحسين البُنى التحتيّة في الشوارع الخطِرة، تجب زيادة إجراء القانون وتنفيذه من قِبل الشرطة، على أن يكون ممركَزًا ومكثّفًا، ويجب الاهتمام بالتربية والتوعية لكلّ الشرائح العمرية. يجب القيام بكلّ شيء لمنع سقوط المصاب القادم في الشوارع".