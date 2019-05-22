شكرا لقرائتكم خبر عن ما أبرز دلالات تورط إيران في حرب اليمن؟ والان مع التفاصيل

ينطلق قارب إيراني بلا قائد بأقصى سرعة يقفز فوق الأمواج ثم يصطدم بحاملة طائرات أمريكية لتتصاعد كرة نار برتقالية وأعمدة من الدخان.

كانت هذه المحاكاة لهجوم على سفينة حربية أمريكية جزءا من مناورات بحرية موسعة نفذها الحرس الثوري الإيراني عام 2015 وشاركت فيها عشرات الزوارق السريعة والسفن التي تطلق الصواريخ وطائرات الهليكوبتر. وأذيع تسجيل فيديو لها على التلفزيون الحكومي على مدار ساعات.

يساور المسؤولين الأمريكيين القلق من أن تكون إيران نقلت هذه الخبرة القتالية البحرية لوكلاء يقاتلون لحسابها بالمنطقة تحملهم واشنطن المسؤولية عن هجمات على أربع ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات يوم الأحد.

ولم ترد إيران على مسألة تدريب وكلائها لكنها نبهت إلى أن حلفاءها بالمنطقة يملكون من السلاح والقدرة ما يمكنهم من استهداف الأعداء إذا واجهت المصالح الإيرانية تهديدا.

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة التي أرسلت المزيد من القوات العسكرية إلى الشرق الأوسط بما في ذلك قاذفات بي-52 وصواريخ باتريوت في استعراض للقوة في ظل ما يقول مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية لقوات الولايات المتحدة ومصالحها في المنطقة.

وفي العام الماضي انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات لوقف صادرات النفط الإيراني. حظيت الخطوة بتأييد السعودية والإمارات وقال البلدان إنهما سيزيدان من إنتاج النفط للحفاظ على استقرار الأسعار.

وفي الشهر الماضي صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني ”تنظيما إرهابيا أجنبيا“ والذي هدد بإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس استهلاك العالم من النفط، إذا لم تتمكن إيران من تصديره.

وبدأت السفارة الأمريكية في بغداد إجلاء بعض الموظفين غير الأساسيين هذا الأسبوع لقلقها على ما يبدو مما تصفها الولايات بتهديدات من إيران.

يقول نورمان رول وهو ضابط كبير سابق بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) ويتمتع بخبرة في قضايا الشرق الأوسط ”إيران تقوم بأفعالها بطريقة يفهم العالم أنها من عمل إيران لكنها لا تصل إلى حد أن يبرر المجتمع الدولي قيامه برد فعل. بهذه الطريقة تنسب الأفعال لها لكن يمكن إنكارها“.

وأضاف ”الهجمات على ناقلات النفط تصنع دعاية هائلة لإيران وترفع أسعار النفط. ارتفاع الأسعار له تأثير مباشر وإن كان مؤقتا على اقتصادات الصين وغرب أوروبا وتعتقد إيران على الأرجح أن هذا سيجبرها على الضغط على الولايات المتحدة لتقديم تنازلات تفاديا لوقوع هجمات من هذا النوع مستقبلا“.

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وجاءت الهجمات على ناقلات النفط يوم الأحد بعد هجوم بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية يوم الثلاثاء وهو ما زاد أسعار النفط العالمية التي قفزت بنسبة تقترب من أربعة في المئة بحلول يوم الخميس.

وقالت الإمارات إن تحقيقا يجري في الهجمات التخريبية وتعهدت بضبط النفس ومنع التصعيد خلال ما وصفته بأنه ”موقف صعب“ نتج عن السلوك الإيراني في المنطقة.

وجهت السعودية الاتهام لإيران بإصدار الأوامر بتنفيذ هجوم الطائرات المسيرة على خطوطها النفطية. كان الحوثيون، المتحالفون مع إيران ويحاربون التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ أربع سنوات، قد أعلنوا المسؤولية عن الهجوم في وقت سابق على الاتهام السعودي.

يقول مراقبون من أصحاب الخبرة العسكرية والمخابراتية إن الأساليب المستخدمة في الهجمات على الناقلات قبالة ساحل الإمارات ليست متطورة كثيرا.

ووفقا للمراقبين فإن السفن ربما لحقت بها تلفيات بسبب ألغام طافية أو ممغنطة وضعها فريق غواصين.

وقال حسين عريان المحلل العسكري الذي خدم لمدة 18 عاما في البحرية الإيرانية قبل الثورة الإسلامية وبعدها إن إيران لديها بحارة مخضرمون يمكن أن ينفذوا هذا النوع من العمليات أو ربما أوكلوا المهمة لقوى محلية يحتمل أن تكون جماعة الحوثي.

وأضاف ”كنا نتدرب كثيرا. إنه تدريب عام. تضع لغما لاصقا وتعطل سفينة العدو“.

ومضى قائلا ”إيران لديها بحارة متمكنون للقيام بذلك. إما أن ترسل رجالها أو ترسل شخصيات مهمة لمساعدة السكان المحليين على القيام بذلك. كان ذلك هدفا سهلا“.

ومن الممكن أن يكون قارب بلا قائد مثل الذي استخدمته إيران في المناورات عام 2015 استخدم في الهجمات.

يقول مسؤولون ومراقبون إن إيران تنقل هذه الخبرات البحرية للقوات العسكرية المتحالفة معها.