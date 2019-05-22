شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل
سُمع دوي انفجار قوي، صباح الأربعاء، هز أرجاء العاصمة الصومالية، مقديشو.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن أعمدة الدخان تصاعدت في سماء العاصمة إثر دوي انفجار هائل، وفقا للعين الإخبارية.
ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل غير أن العاصمة الصومالية تشهد بين الحين والآخر تفجيرات تقع غالبا من جانب حركة الشباب الإرهابية التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.
ورغم خسارتها بلدات وأراض في السنوات القليلة الماضية، فلا تزال الحركة تنفذ تفجيرات وهجمات على أهداف حكومية وأمنية ومدنية في العاصمة وغيرها من المدن.
كانت هذه تفاصيل خبر سماع دوي انفجار في العاصمة الصومالية مقديشو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.