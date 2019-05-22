رسالة من بوتين للرئيس هادي في ذكرى "الوحدة اليمنية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكدت عمق العلاقات المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين؛ حيث هنأه بالذكرى الـ29 لعيد الوحدة اليمنية (22 مايو).

وسلم السفير الروسي لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين الرسالة للرئيس هادي، خلال استقباله أمس؛ حيث جرى خلال اللقاء تناول عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها ما يتصل بمستجدات الأوضاع باليمن.

وأكد الرئيس اليمني حرصه الدائم نحو السلام المرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة وفِي مقدمتها القرار 2216.

من جانبه، عبر السفير الروسي عن سروره باللقاء، مشيدا بحنكة وحكمة الرئيس هادي في التعامل مع مختلف المواقف والظروف المتصلة بأوضاع اليمن، وفي مختلف المراحل لما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار المنشود الذي يتطلع إليه الشعب اليمني.

وثمن السفير توجيهات الرئيس اليمني فيما يتصل بإعادة تأهيل القنصلية الروسية بعدن، كما تناول اللقاء جملة من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.