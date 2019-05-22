عبدالله بن بيه يشيد بجهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين

أشاد الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، بجهود السعودية بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في خدمة الحرمين الشريفين والعناية بالحجاج والمعتمرين.

وعبّر الشيخ عبدالله بن بيه باسمه وأعضاء المجلس عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين لاستقبالهم، وعن امتنانهم الجزيل لتوجيهاته الكريمة التي بيّن فيها سماحة الإسلام ووسطيته وبُعده عن التشدد والإفراط والتفريط ودعوته إلى السلام والتعايش وروح الأخوة والوئام.

وثمّن المبادرات التي تقوم بها المملكة فيما يتعلق بمكافحة خطاب الكراهية، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسيخ قيم الوسطية، مثل مركز اعتدال (المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف)، ومركز الحرب الفكرية، والتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.

وأكد الشيخ بن بيه أن هذه الجهود والمبادرات ترسخ الدور القيادي للمملكة كحاضن للحرمين الشريفين، وحامل للواء التضامن بين الشعوب العربية والمسلمة، وكذلك عبر استضافتها لرابطة العالم الإسلامي التي تقوم بدور مميز في تقديم الدين الإسلامي الصحيح الذي يدحض شبه التطرف والإرهاب وتقدم صورة ناصعة تواجه الصورة المشوهة التي روجها أصحاب التوجهات المنحرفة.

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وأشار إلى دور المملكة وعملها على رعاية الأمن والاستقرار ونصرة قضايا المسلمين المصيرية.

وشدد على رسوخ العلاقات التاريخية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعبا، مشيرا إلى أهمية هذه العلاقات كركن لترسيخ السّلم في المنطقة والعالم.

وبدأ قبل أيام الشيخ عبدالله بن بيه يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإفتاء زيارة إلى السعودية التقى خلالها العاهل السعودي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين.