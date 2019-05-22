فتح باب الترشح لجائزة محمد بن زايد للصحة العالمية



فتح اليوم باب الترشح لجائزة محمد بن زايد للصحة العالمية لتكريم أبطال الصحة المتميزين" جائزة ريتش 2019 ".

وجائزة محمد بن زايد أطلقت عام 2017، تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا وتكريما للأفراد الذين قدموا إسهامات بارزة وبذلوا جهودا استثنائية في القضاء على الأمراض المعدية.

وأكد وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، محمد مبارك المزروعي، أهمية هذه الجوائز في تحفيز العاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية وتشجيعهم .. مشيرا إلى أن هؤلاء العاملين يشكلون المصدر الوحيد للرعاية الصحية في العديد من المجتمعات في جميع أنحاء العالم لا سيما بالنسبة للمجتمعات المهمشة والضعيفة حيث تسهم جهودهم في مساعدة ملايين الأرواح وإنقاذها وبالتالي تحسين صحة الفرد والأسرة والمجتمع.

وتهدف " جوائز ريتش " إلى تسليط الضوء على قصص الإنجازات غير المعروفة في مجال الصحة العالمية والقضاء على الأمراض - وزيادة الوعي بدور العاملين في مجال الصحة في الخطوط الأمامية والمبتكرين في قضايا الصحة العالمية بشكل عام.

Advertisements

وتضم لجنة تحكيم جوائز ريتش مجموعة من الشخصيات البارزة في مجال الصحة العالمية في مختلف التخصصات وتشمل : البروفيسور بارون بيتر بيوت، مدير كلية لندن للصحة والطب الاستوائي وسعادة لويز موشيكيوابو، الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرانكفونية وفخامة اللورد أجاي ككار، أستاذ الجراحة في كلية لندن الجامعية والدكتور كريستوفر إلياس، رئيس قسم التنمية العالمية في مؤسسة بيل وميليندا غيتس والدكتورة مها تيسير بركات، الرئيس التنفيذي المنتخب لـ" شراكة دحر الملاريا" وروبن كالدر، المديرة التنفيذية لمؤسسة إلما للأعمال الخيرية وراي تشامبرز، سفير منظمة الصحة العالمية المعني بشؤون الاستراتيجية العالمية.

وتم الإعلان عن فتح باب الترشح لجوائز ريتش لعام 2019 خلال أعمال "جمعية الصحة العالمية " في جنيف بسويسرا، ويمكن تقديم طلبات الترشح للفئات الثلاثة عبر الموقع الإلكتروني www.reachingthelastmile.com، بموعد أقصاه 12 يوليو 2019.

وسيتم الإعلان عن الفائزين في " منتدى بلوغ الميل الأخير" الذي سيعقد في أبوظبي بتاريخ 19 نوفمبر.

يذكر أن المنتدى يعقد كل عامين بمشاركة نخبة من القيادات في مجال الصحة العالمية حيث يتم تبادل الرؤى وأفضل الممارسات فيما يتعلق برصد الأمراض المعدية والقضاء عليها.