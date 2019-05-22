اليوم الجديد
أعلنت وزارة المالية صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر مايو الحالي، بما فيها المحوّل على البنوك، غدا الخميس، في إجراء استثنائي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.
يذكر أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا الشهر الماضي، بكّرت فيه موعد صرف الرواتب بدءًا من 22 أبريل الماضي، بدلاً من المواعيد المعتادة، التي تُحدد موعد الصرف في الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر.
وتضمنت التعليمات مدّ موعد صرف باقي مستحقات الأجور تيسيرًا على العاملين في الدولة، بحيث تستمر عمليات الصرف من 8 حتى 12 مايو المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر غدا.. المالية تصرف رواتب الموظفين استعدادا لعيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.