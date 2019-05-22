غدا.. المالية تصرف رواتب الموظفين استعدادا لعيد الفطر

اليوم الجديد

أعلنت وزارة المالية صرف رواتب وأجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة عن شهر مايو الحالي، بما فيها المحوّل على البنوك، غدا الخميس، في إجراء استثنائي بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

يذكر أن الوزارة أصدرت كتابًا دوريًا الشهر الماضي، بكّرت فيه موعد صرف الرواتب بدءًا من 22 أبريل الماضي، بدلاً من المواعيد المعتادة، التي تُحدد موعد الصرف في الفترة من 24 حتى 28 من كل شهر.

وتضمنت التعليمات مدّ موعد صرف باقي مستحقات الأجور تيسيرًا على العاملين في الدولة، بحيث تستمر عمليات الصرف من 8 حتى 12 مايو المقبل.