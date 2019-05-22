وهاب: الحديث عن إنجاز بالموازنة كذبة كبيرة والإصلاح كذبة أكبر

اشار رئيس ​حزب التوحيد​ الوزير السابق ​وئام وهاب​ الى ان "الحديث عن إنجاز ب​الموازنة​ كذبة كبيرة والإصلاح كذبة أكبر، فالموازنة تفتقد للمشاريع التنموية والإنتاجية التي تحرك الدورة الإقتصادية".

واعتبر وهاب في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، ان "المطلوب خطة عشرية للتنمية والإعمار والإصلاح ودون ذلك كذب بكذب".