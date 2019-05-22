وهاب: الحديث عن إنجاز بالموازنة كذبة كبيرة والإصلاح كذبة أكبر

اشار رئيس حزب التوحيد الوزير السابق وئام وهاب الى ان "الحديث عن إنجاز بالموازنة كذبة كبيرة والإصلاح كذبة أكبر، فالموازنة تفتقد للمشاريع التنموية والإنتاجية التي تحرك الدورة الإقتصادية".
واعتبر وهاب في تصريح له عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ان "المطلوب خطة عشرية للتنمية والإعمار والإصلاح ودون ذلك كذب بكذب".
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