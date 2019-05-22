مكتب التواصل والمعلومات بالجامعة اللبنانية: البروفسورة الخوري مديرة كلية الحقوق والعلوم السياسية 4 لا عميدتها

أكّدت ​الجامعة اللبنانية​، في بيان صدر عن مكتب التواصل والمعلومات في الجامعة، أن "بعض وسائل الإعلام أوردت خبرًا مفاده أن رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور ​فؤاد أيوب​ عيّن البروفسورة جنان فايز الخوري "عميدة بالتكليف لكلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية" في الجامعة اللبنانية، والصحيح أن الخوري كُلّفت بمهام إدارة الكلية - الفرع الرابع بعد استقالة مديره الدكتور أنطونيوس أبو كسم".

وذكر المكتب أن "البروفسورة الخوري هي أستاذة القانون الجزائي في الجامعة اللبنانية - قسم الماستر ورئيسة القسم الحقوقي في مركز المعلوماتية القانونية في كلية الحقوق، كما أنها مستشارة قانونية دولية معتمدة لدى منظمة ​الإسكوا​ التابعة للأمم المتحدة في جرائم المعلوماتية وسائر التشريعات السيبرانية"، مشيرًا إلى أنها "عُيّنت أخيرًا أمينة عامة إقليمية لمنطقة ​الشرق الأوسط​ في الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي ل​سياسة​ جزائية إنسانية (ISSD) التابعة للأمم المتحدة".

ولفت المكتب إلى أن "الخوري مُحاضرة في كلية القيادة والأركان ومركز تعزيز أمن المطار (CERSA) و​المصرف المركزي​ والمعهد المالي التابع ل​وزارة المالية​، وهي مدرّبة في "مشروع مراقبة وضبط الحدود اللبنانية" بالتعاون بين ​الدولة اللبنانية​ والفريق الاستشاري الدانماركي في ​بيروت​، ولديها العديد من الأبحاث والدراسات في النظم الجزائية الحديثة".

وتمنّت رئاسة الجامعة اللبنانية "من وسائل الإعلام كافة التحقق من المعلومات قبل نشرها، عبر الرجوع إليها مباشرة أو زيارة موقع الجامعة على شبكة الإنترنت كمصدر رسمي: www.ul.edu.lb".