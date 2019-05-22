خليل قبيل الاجتماع المصغّر: الموازنة انتهت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع

أوضح وزير المال ​علي حسن خليل​، قبيل الاجتماع المصغّر الّذي يجمعه برئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​ ووزير الخاجرية ​جبران باسيل​، قبل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "​الموازنة​ انتهت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع، ولا يمكن تحديد عدد الإقتراحات الّتي أُضيفت لأنّها مواد بنيويّة".

وكان قد أُفيد بأنّ الحريري طلب جمع خليل وباسيل للاتفاق على كلّ أرقام الموازنة والإصلاحات الّتي يجب ان توضع في القانون. ويشارك في الاجتماع أيضًا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير العمل كميل أبو سليمان ووزير الصناعة وائل أبو فاعور.