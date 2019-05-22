أوضح وزير المال علي حسن خليل، قبيل الاجتماع المصغّر الّذي يجمعه برئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزير الخاجرية جبران باسيل، قبل جلسة مجلس الوزراء، أنّ "الموازنة انتهت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع، ولا يمكن تحديد عدد الإقتراحات الّتي أُضيفت لأنّها مواد بنيويّة".
وكان قد أُفيد بأنّ الحريري طلب جمع خليل وباسيل للاتفاق على كلّ أرقام الموازنة والإصلاحات الّتي يجب ان توضع في القانون. ويشارك في الاجتماع أيضًا وزير الشباب والرياضة محمد فنيش، وزير العمل كميل أبو سليمان ووزير الصناعة وائل أبو فاعور.
كانت هذه تفاصيل خبر خليل قبيل الاجتماع المصغّر: الموازنة انتهت ولا أعلم سبب هذا الاجتماع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.