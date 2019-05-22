حرب: أدعو الجميع للالتزام بمبادئ مدرستنا السياسية القائمة على الاخلاق

أكّد الوزير الأسبق ​​بطرس حرب​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي،​ "أنني استنكر وأرفض خروج أي شخص، ولاسيما من يؤيدنا الرأي، عن أدبياتنا وتوجيه الإهانات أو الشتائم المتناقضة مع تراثنا وتاريخنا السياسي"، مشددًا على "أنني أدعو الجميع، تكراراً وتكراراً الى الالتزام بمبادئ مدرستنا السياسية القائمة على الاخلاق والتسامح واحترام الغير، ولاسيما إذا خالفنا الرأي".

وكان حرب قد توجّه مؤخرًا الى "الأصدقاء في ​تنورين​"، وأوضح أنه "بلغني أن هناك من يوجّه اتهامات وإساءات للبعض في ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وهو ما أرفضه بالمطلق لأنه يناقض تراثنا وحياتنا المشتركةالتي تقوم على احترام بعضنا ولو اختلفنا بالرأي . فرجائي وقف هذه الممارسات التي تخرج عن تقاليدنا وإزالة أي كلام يسيء للغير".