تابع عضو "​كتلة المستقبل​" النائب ​وليد البعريني​ موضوع اختطاف ابن ​بلدة رحبة​ الشاب عبود اللقاط في ​نيجيريا​، ولمس من المسؤولين والمعنيين بالموضوع "عملا حثيثا لاطلاقه"، متمنيا "ان تثمر هذه الجهود ايجابا فيعود الى أهله بخير".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني تابع موضوع إختطاف مواطن في نيجيريا: نتمنى عودته الى اهله بخير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.