أبو سليمان: القوات تعتبر أن هناك اصلاحا جديا وانخفض العجز من 11.4% الى 7.6%

أشار وزير العمل كميل ابو سليمان، إلى أن "​حزب القوات اللبنانية​ يعتبر أن هناك اصلاحًا جديًا وانخفض ​العجز​ من 11.4 بالمئة الى 7.6 بالمئة واذا كانت هناك طروحات لتخفيضه فلن نقول لا ولكن من دون تأخير الطروحات الواقعية"، مشيرًا إلى "القوات أكّدت استعدادها لدرس الطروحات انما بسرعة.

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