المطران درويش احتفل بعيد القديسة ريتا في قب الياس

ترأس راعي ابرشية ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ قداساً احتفالياً في كنيسة ​القديسة ريتا​ في ​قب الياس​ لمناسبة ​عيد القديسة ريتا​، عاونه فيه خادم الرعية الأرشمندريت ايلي ابو شعيا وخدمته جوقة الرعية.

وأشار في عظة ألقاها إلى انه على قناعة بأن "القديسة ريتا هي التي تمد كاهن الرعية واللجنة معه، بالعون في بناء كنيستكم. والتقدم في ​البناء​ واضح جدا والكل يشعر به، لذلك أشكر كل الذين ساهموا ومازالوا يساهمون في تكملة البناء. وقد قدمت اليوم للأب ايلي، كاهن الرعية، مغلفا يحوي مساهمة الأبرشية."

بعد القداس كانت شهادة حياة للسيدة ميرنا الأخرس تحدثت فيها عن ظهورات ​السيدة العذراء​ والرسائل التي بعثب بها السيدة العذراء والداعية الى بناء كنيسة الإنسان، و​المحبة​ والتسامح.