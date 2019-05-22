RT: الإنتربول إعتقل محافظ كركوك السابق في مطار بيروت

كشف مصدر عراقي في ​بيروت​، لقناة "روسيا اليوم"، تداعيات اعتقال ​محافظ​ كركوك السابق، وطبيب الرئيس العراقي الراحل ​جلال طالباني​، ​نجم الدين كريم​، أمس في مطار بيروت الدولي، موضحا أن "اتصالات تجري من قبل القضاء الاتحادي في بغداد وقضاء إقليم كردستان العراق لاستلام كريم، وهناك خلافات بين بغداد وأربيل حول الأمر، لكن الإنتربول أكد أنه لن يسلم المعتقل لغير القضاء الاتحادي".

ولفت المصدر الى أن "الإنتربول أبلغ سلطات كردستان العراق بأن عملية إلقاء القبض تمت بناء على مذكرة صادرة من الحكومة الاتحادية وليس من كردستان، لذا فإن عملية تسليمه لن تكون لأربيل"، مشيرا إلى "وجود اتصالات مكثفة بين قيادات سياسية عراقية ومسؤولين في لبنان من أجل إطلاق سراحه"، مبينا أن "كريم موقف في منطقة بدارو".