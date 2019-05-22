أحمد الحريري: كرامة البطريرك صفير من كرامتنا في تيار المستقبل

أشار أمين عام تيار "المستقبل" ​أحمد الحريري​ في ندوة حول البطريرك الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير، تحت عنوان "صفير.. بطريرك الرسالة"، إلى ان "قدرنا أن يرحل الكبار عنا، من دون أن يرحلوا منا. البطريرك صفير عاش لنحيا في لبنان الذي نريد، لبنان الشراكة و​المحبة​، لبنان المصالحة والمصارحة والمسامحة، لبنان السيادة والحرية، لبنان العيش الواحد والاعتدال".

وأكد أنه "كان بطريرك رسالة لبنان، وفيا لميثاقه، ويضحي من أجله"، مشددا على أن "هذه الندوة تحية وفاء من ​تيار المستقبل​ لروح الراحل الكبير، ولمسيرته الوطنية العامرة بالدفاع عن لبنان، وتأكيد على وفاء تيار المستقبل لبطريرك السيادة الذي حمل مع الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​ قضية ​لبنان الحر​ السيد والمستقل قبل استشهاده، وكان أمينا على التقاء الارادة الاسلامية - ​المسيحية​ لتحرير لبنان من الوصاية".

وقال: "نحن في تيار المستقبل أوفياء لبطريرك ​ثورة الأرز​، الذي وقف معنا منذ ​14 شباط​ 2005، وكان من أولياء الدم وبطريرك النضال من أجل العدالة له ولرفاقه الشهداء. والمناسبة اليوم لنقول أن كرامة البطريرك صفير من كرامتنا في تيار المستقبل، ومن كرامة كل اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، وأن الاجماع الوطني على رفض الإساءة بحق الراحل الكبير، عبرة لمن يعتبر، ودرس كبير لكل صغير لا يحفظ المقامات الروحية والوطنية".

من جهته، أشار مدير المركز الكاثوليكي للاعلام الأب عبدو أبو كسم إلى ان صفير "عمل للبنان الوطن السيد والحر والمستقل، ولمشروع العيش الواحد فيه"، لافتا إلى أنه "كان يتعاطى الشأن الوطني وليس الشأن السياسي، انطلاقا من الثوابت والمسلمات الوطنية، وسعى كي لا يكون طرفا، حفاظا على هذه الثوابت والمسلمات".

وتوقف عند العلاقة المميزة التي جمعت البطريرك صفير بالرئيس الشهيد رفيق الحريري، مستذكرا "محطات حرص البطريرك صفير على المناصفة والميثاق الوطني، وظروف نداء المطارنة الموارنة الشهير، ومصالحة الجبل الذي كان صفير يؤمن بأنه قلب لبنان، ويجب أن يكون سليما".