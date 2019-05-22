المجموعة الخاصة بالشرطة القضائية أوقفت في بسوس مرتكب جريمة قتل عام 2015

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة، أنّ "ضمن إطار الخطة الّتي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة ​الشرطة القضائية​ لتوقيف المطلوبين لا سيما الخطرين منهم على جميع الأراضي اللبنانية، ونتيجة المتابعة وأعمال الرصد والتعقّب، قامت قوّة من المجموعة المذكورة بتاريخ 20 أيار 2019 بنصب مكمن محكم في منطقة بسوس- ​عاليه​، أدى الى توقيف المدعو: "ر. ز." وهو لبناني من مواليد عام 1986، لإقدامه خلال عام 2015، على قتل المواطن فرحان حرب".

وأوضحت في بلاغ، أنّ "الموقوف هو أيضًا مطلوب للقضاء بموجب 4 ملاحقات قضائيّة بجرم نقل أسلحة وذخائر ومقاومة رجال الأمن، وضبطت بحوزته مبلغ مالي وهوية شقيقه (غير المطلوب) الّتي كان يستخدمها في تنقلاته لتفادي الحواجز الأمنية".

وذكرت المديرية أنّ "الموقوف سُلِّم إلى مفرزة ​بعبدا​ القضائية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص".