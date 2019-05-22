الصفدي زارت مقر قيادة "اليونيفيل" بالناقورة والتقت أطفال مدرسة عيتا الشعب

زارت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب ​فيوليت الصفدي​، مقرّ قيادة "​اليونيفيل​" في ​الناقورة​، ضمن برنامج زيارته للقوات الدولية العاملة في ​جنوب لبنان​، حيث التقت القائد العام لليونيفيل الجنرال ستيفانو دل كول. وقامت بجولة على ​الخط الأزرق​، حيث استمعت إلى شرح حول مهام "اليونيفيل" في خفض التوتّر وإرساء السلام. كما التقت أطفال "مدرسة ​عيتا الشعب​" الّذين زاروا مقرّ ​الكتيبة الإيطالية​ في "اليونيفيل"، في إطار التعاون الاجتماعي بين "اليونيفيل" وأهل الجنوب. كما جرى الاستماع إلى طموحاتهم وآمالهم وتمّ الاجتماع بالمسؤولين عنهم.

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