الرئيس عون التقى البطريرك يونان وعرض معه لتمثيل الطائفة بالمواقع الإدارية

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، بطريرك السريان الكاثوليك ​مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان​، وقدّم له التعازي بوفاة البطريرك الماروني الكاردينال ​مار نصرالله بطرس صفير​، وعرض معه لشؤون وطنية ولتمثيل الطائفة في المواقع الإداريّة والمؤسسات العامّة.

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