أعلنت ​المديرية العامة للدفاع المدني​ في وزارة الداخلية والبلديات أن عناصر الدفاع المدني، تمكنوا خلال الساعات ال24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزعت على الشكل التالي: - إخماد حرائق (عدد32): أحراج (عدد2):(البنيه - عبيه) - دريا(البترون). أعشاب (عدد19): عاليه - جديتا - سوق الغرب - عنجر - قب الياس - تلة البنيه - الدوار - النبطية - الهرمل - حوش الأمراء - راشيا - البنيه - جب جنين - كيفون - حورتعلا - حارة الناعمة - الشعيتية - صيدا - كامد اللوز. منازل (عدد4):المنيه - بحمدون - طريق الجديدة - برقايل. سيارات (عدد5): تل عباس - حارة صخر - عاليه - الأشرفية - بعلشميه. Advertisements نفايات (عدد2):أميون - جزين. - حوادث سير (عدد3):مستيتا ونقل جريح الى المستشفى - الحميري وإخماد حريق سيارة - صور ونقل جريح الى المستشفى. - نقل وإسعاف : (21) حالة طارئة. مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة: 56 مهمة وذكرت المديرية المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق في مناطق عدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.