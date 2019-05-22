تسليم وتسلم في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية 5

جرى تسليم وتسلم بين الدكتورة ماريانا الخياط الصبوري والدكتورة سناء الصباح لإدارة معهد ​العلوم​ الاجتماعية في ​الجامعة اللبنانية​ - الفرع الخامس، في حضور أساتذة وموظفي المعهد، جرى التأكيد على التعاون بين الجميع لتذليل الصعوبات والعقبات التي قد تنشأ من خلال العمل ومسؤولياته.

وأكدت الخياط أن نجاحها في مهمتها "لا يكتمل سوى بتعاون الجميع وتضافر الجهود، والعمل كيد واحدة سواء كنا أفراد هيئة تعليمية أو موظفين لما فيه مصلحة المعهد وتعزيز دوره ومكانته"، مشيرة إلى "أننا سنعمل على التصدي مجتمعين لأي عقبة ممكن أن تواجه أي منا، بغية حل المشكلات التي قد نعانيها"، شاكرة "الجميع على مشاركتهم"، معربة عن "أهمية وجودهم وتعاونهم لتحقيق ما تصبو إليه".

بدورها، سلمت الدكتورة سناء الصباح مفاتيح إدارة المعهد للدكتورة ماريانا، معربة عن تمنياتها "بالتوفيق باستلامها هذه الأمانة والعمل على إكمال الطريق. وشكرت الصباح الجميع لحضورهم ولتعاونهم في الفترة السابقة، كما شكرت مجلس طلاب الفرع لجهوده وتعاونه لما فيه مصلحة ​الطلاب​ والمعهد في آن، متمنية على "الجميع أن يستمر نهج التعاون السابق مع الإدارة ​الجديدة​ المتمثلة بالدكتورة ماريانا الخياط صبوري"، واعدة "بمد يد التعاون للسير قدما ومعا في مسيرة نهضة معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية".