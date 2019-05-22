كلينتون دعت للتركيز على مزيد من الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب

أكدت المرشحة الرئاسية السابقة بالولايات المتحدة هيلاري كلينتون، أن على بلادها أن تركز على مزيد من الدبلوماسية مع إيران بدلا من الحرب.
وأضافت كلينتون، أن "التفاوض والتفاهم أفضل دائما من القتال"، لافتة إلى ان "هذا ما فعلناه مع إيران في السابق وهو وضع حد لبرنامجها النووي، من خلال الاتفاق الذي تم التوصل إليه، وهذا ما ينبغي فعله الآن".
وكانت كلينتون قد انتقدت في العام الماضي انسحاب إدارة دونالد ترامب من الاتفاق النووي الذي وصفته بأنه كان صفقة استهدفت تخفيف العقوبات عنها في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشيرة إلى أن انسحاب أميركا من الاتفاق كان خطأ كبيرا لأن بلادها صارت بذلك أقل أمانا بينما أصبحت إيران أكثر خطورة.
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