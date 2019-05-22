الاستخبارات العسكرية العراقية تلقي القبض على خلية إرهابية غربي البلاد

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية أنها ألقت القبض على خلية إرهابية غربي البلاد كانت تخطط لتنفيذ هجمات.
وأوضحت في بيان أنه "بعملية نوعية واستباقية، نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة 10، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 41، من اختراق وتفكيك الخلية في منطقة النعيمية بالفلوجة الأنبار، وتلقي القبض على الرؤوس الاربعة المدبرة لها، والتي كانت تخطط للقيام بعمليات إرهابية خلال الأيام القادمة".
وكان العراق قد أعلن تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في كانون الأول 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنًا إقامة "خلافة إسلامية". وتعلن السلطات الأمنية بين الحين والآخر إلقاء القبض على أفراد من بقايا التنظيم في عدة مناطق بالبلاد.
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