"حماس": الإصرار على عقد مؤتمر البحرين هو تورط في "صفقة القرن"

أعلن الناطق باسم "​حركة حماس​" ​سامي أبو زهري​، أنّ "الفلسطينيين لم ولن يفوّضوا أحدًا للتنازل أو المتاجرة بقضيّتهم".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الإصرار على عقد مؤتمر ​البحرين​ رغم الرفض الفلسطيني، يشكّل تجاوزًا لقرارات قمة تونس وتورّطًا في "​صفقة القرن​"، ومحاولةً لفرض الرؤية الأميركية على ​الشعب الفلسطيني​"..

وكان قد أعلن بيان بحريني- أميركي مشترك أنّ "​المنامة​ ستستضيف بالشراكة مع ​الولايات المتحدة الأميركية​، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 جزيرتن المقبل"، بحضور ممثّلين عن الكيان الإسرائيلي الّذي تلقّى دعوة رسمية.