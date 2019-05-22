"حماس": الإصرار على عقد مؤتمر البحرين هو تورط في "صفقة القرن"

أعلن الناطق باسم "حركة حماس" سامي أبو زهري، أنّ "الفلسطينيين لم ولن يفوّضوا أحدًا للتنازل أو المتاجرة بقضيّتهم".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الإصرار على عقد مؤتمر البحرين رغم الرفض الفلسطيني، يشكّل تجاوزًا لقرارات قمة تونس وتورّطًا في "صفقة القرن"، ومحاولةً لفرض الرؤية الأميركية على الشعب الفلسطيني"..
وكان قد أعلن بيان بحريني- أميركي مشترك أنّ "المنامة ستستضيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار" يومي 25 و26 جزيرتن المقبل"، بحضور ممثّلين عن الكيان الإسرائيلي الّذي تلقّى دعوة رسمية.
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