مقتل مسلحين اثنين كانا يخططان لعمل إرهابي بعملية أمنية بروسيا

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية ل​مكافحة الإرهاب​، مقتل اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية كان يخططان للقيام بعمل إرهابي.

وأوضحت اللجنة في بيان انه نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، خلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوغينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابي". ولفتت إلى انه "تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.

وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتهم كان يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكان مكتظة بالسكان.