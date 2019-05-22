أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، مقتل اثنين من عناصر العصابات المسلحة بمنطقة فلاديمير الروسية كان يخططان للقيام بعمل إرهابي.
وأوضحت اللجنة في بيان انه نفذت عملية مكافحة إرهاب في منطقة فلاديمير، خلال العملية تم تصفية مسلحين بمدينة كولتشوغينو كان يخططان لتنفيذ عمل إرهابي". ولفتت إلى انه "تم العثور على أسلحة، وذخائر، و"حزام ناسف" في مكان الاشتباك.
وأشارت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب إلى أن العناصر التي تمت تصفيتها من أنصار إحدى المنظمات الإرهابية في الخارج، وبناء على تعليماتهم كان يعدان للقيام بعمل إرهابي بأمكان مكتظة بالسكان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل مسلحين اثنين كانا يخططان لعمل إرهابي بعملية أمنية بروسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.