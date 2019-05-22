شكرا لقرائتكم خبر عن نائب حلوان يحصل على موافقة بتركيب كاميرات مراقبة وأعمدة إنارة بالأوتوستراد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب عن دائرة حلوان، على موافقة من الجهات الحكومية المعنية بإنارة وتركيب إشارات مرور ضوئية وكاميرات لمراقبة السرعة فى المسافة بين المعصرة وكفر العلو بحلوان، على طريقى الكورنيش والأوتوستراد.

وقال "البلتاجى" إن تلك المسافة كانت تشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين الذين يستخدمون الطريقين، سواء بسبب عدم وجود إشارات مرور ضوئية، أو عدم تركيب كاميرات لمراقبة السرعة، ما يُعنى السير بسرعة غير المُقرّرة قانونا، وهو ما كان يتسبب فى وقوع كثير من الحوادث بشكل شبه يومى.

وأوضح عضو مجلس النواب عن حلوان، أن منظومة النقل وشبكة الطرق تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية والحكومة، وظهر ذلك جليا خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أهمية التطرق إلى الطرق الداخلية التى تتطلب مزيدا من الرقابة للحفاظ على حياة المواطنين.