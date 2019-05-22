شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن كفر الشيخ يطالب بوقف التعدى على الأكوام الأثرية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب بدير عبد العزيز موسى، عضو مجلس النواب عن محافظة كفر الشيخ، المجلس الأعلى للآثار والمحافظة بالتنسيق للتنقيب عن الآثار فى بعض المناطق والأكوام الأثرية، من أجل الاستفادة بتلك الأراضى حال عدم وجود آثار، واستغلالها فى مشروعات للنفع العام، عقب وقف التعدى عليها.

وأوضح أن هناك بعض الأكوام الأثرية كما يُطلق عليها فى المحافظة، تتعدى مساحة الواحد منها 40 فدانا، وشهدت بعضها التنقيب من قبل فى أجزاء منها، ولم يعثر القائمون على الأمر على آية آثار، واستغلال جزء منها للمصلحة العامة، مطالبا باستغلال باقى المساحة لوقف التعديات عليها من قبل البعض.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن المحافظة تتحمل تكلفة التنقيب وتتعمل العملية تحت إشراف الأعلى للآثار، من أجل الحفاظ على حق الدولة، ومن ثم يتم الاستفادة بتلك المساحات من الأراضى فى عمل مشروعات قومية ذات نفع عام، خاصة أن هناك مدنا فى المحافظة لا تملك متنفسا لها سوى تلك الأرض.