شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إسماعيل نصر الدين يحذر من استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى التسول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، من استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى ارتكاب جرائم عديدة، منها النصب والابتزاز وصولا إلى القتل، وتوظيف تلك المواقع فى تلك ظاهرة التسول، التى أصبحت تشكل خطورة على المجتمع تُوجب التصدى الجاد لها.

وأضاف، أن هناك عددا من ضعاف النفوس يستغلون تلك المواقع للنصب والتسوّل، وانتقلت الظاهرة من الشارع إلى مواقع التواصل الاجتماعى بهدف استغلال عواطف الناس باستخدام بعض الكلمات أو الإعاقات، وهذا الأمر يشكل خطرا على المجتمع فى ظل تطور الظاهرة يوما تلو آخر.

وطالب عضو مجلس النواب بتشديد الرقابة على تلك المواقع والطلبات التى تستغل المواطنين فى أعمال النصب، على أن يتم التحقق من بيانات طالبى المساعدة، على أن تكون هناك قنوات رسمية لتقديم المساعدة لمستحقيها، مؤكدا أن تلك الظاهرة تسهم فى زيادة نسبة البطالة، واستغلال البعض الأموال فى القيام بأعمال مخالفة للقانون، لذا لا بد من التصدى للظاهرة وتوعية الشباب بل والمجتمع بخطورتها.