شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تناقش موازنة ديوان وزارة الاتصالات للسنة المالية 2019/ 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسى، لمناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للسنة المالية 2019/ 2020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن السنة نفسها.

كانت اللجنة قد قررت فى اجتماعها الاثنين الماضى، تأجيل مناقشة موازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة فى بنود الإيرادات والمصروفات، وما تحقق العام الماضى بما هو منتظر فى العام الجديد.

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وكان مسؤولو وزارة الاتصالات قد طرحوا إمكانية تحقيقهم لـ26 مليار جنيه كإيرادات، بعدما حققوا 700 مليون جنيه فى العام الماضى، الأمر الذى لفت انتباه أعضاء اللجنة ودفعهم إلى مطالبة مسؤولى الوزارة بتوضيح كيفية تحقيق هذا الفارق الكبير فى الإيرادات.