شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تطالب بمنع السلفيين من الاعتكاف لمواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا بد من تكثيف العمل من خلال مديريات الأوقاف فى المحافظات، لمنع اعتكاف التيارات السلفية بالمساجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك لمواجهة انتشار أفكارهم المتطرفة واستقطاب الشباب.
وأكد "حمروش" أن السلفيين يستغلون المساجد وأجواء الاعتكاف فى ترويج أفكارهم واستقطاب الشباب. متابعا: "وزارة الأوقاف تلعب دورا مهما فى منع السلفيين وأى من الجماعات الإسلامية من التواجد أو الانتشار بالمساجد، وتلك الجهود تحتاج مزيدا من التدقيق لمواجهة أى فكر متطرف وحصاره، وعدم السماح للأفكار المخالفة للفكر الوسطى الصحيح بالسيطرة على عقول الأجيال الجديدة".
كانت هذه تفاصيل خبر "دينية النواب" تطالب بمنع السلفيين من الاعتكاف لمواجهة الفكر المتطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.