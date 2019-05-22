شكرا لقرائتكم خبر عن "دينية النواب" تطالب بمنع السلفيين من الاعتكاف لمواجهة الفكر المتطرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إنه لا بد من تكثيف العمل من خلال مديريات الأوقاف فى المحافظات، لمنع اعتكاف التيارات السلفية بالمساجد خلال العشر الأواخر من رمضان، وذلك لمواجهة انتشار أفكارهم المتطرفة واستقطاب الشباب.

وأكد "حمروش" أن السلفيين يستغلون المساجد وأجواء الاعتكاف فى ترويج أفكارهم واستقطاب الشباب. متابعا: "وزارة الأوقاف تلعب دورا مهما فى منع السلفيين وأى من الجماعات الإسلامية من التواجد أو الانتشار بالمساجد، وتلك الجهود تحتاج مزيدا من التدقيق لمواجهة أى فكر متطرف وحصاره، وعدم السماح للأفكار المخالفة للفكر الوسطى الصحيح بالسيطرة على عقول الأجيال الجديدة".