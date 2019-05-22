بسبب إخفاء جرائم طالبي اللجوء .. وزير العدل الهولندي يتجه نحو تقديم استقالته

نقلت وسائل إعلام محلية أمس الثلاثاء، أنه من المحتمل أن يقوم وزير العدل الهولندي مارك هاربيرز بتقديم استقالته، بعدما كشفت تحقيقات صحافية أن تقريرا صدر عن وزارته أخفى جرائم سابقة لطالبي اللجوء في بلاده.

الأزمة الجديدة التي تواجهها الحكومة الهولندية، نشبت بعدما كشفت صحيفة التليخراف الهولندية على أن تقرير وزارة العدل في تقرير الوزارة عن الجرائم في هولندا، تم إخفاء جرائم طالبي اللجوء الخطيرة ، وتم تسجيلها تحت عنوان “جرائم أخرى”.

وبعد أن قامت صحيفة التيليخراف بكشف الحقائق، زعمت الوزارة لعدة أيام أن تقرير الصحيفة غير صحيح، قبل أن يعتبر الوزير هاربرز بأنه مسؤول سياسيا عن هذا، قائلا “لقد تم إجراء تقييم غير صحيح”.

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وقال الوزير في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في الوزارة عن اخفاء عدد الجرائم التي قام بها طالبي اللجوء “كان من الصعب ايجاد الحقائق الجدية في التقرير، طريقة تقديم التقرير كانت مؤسفة”.

ويأمل الوزير بأن يكون هناك نقاش في مجلس الوزراء حتى يتمكن من تحمل المسؤولية، حيث قال “أتوقع أن يكون هذا آخر نقاش لي في المجلس”.

ووجدت الصحيفة أن عشرات من حالات القتل أو القتل الخطأ والجرائم الجنسية كانت مخبأة تحت عنوان “جرائم أخرى” ونتيجة لذلك، بدا أن “الجرائم” التي يقوم بها طالبي اللجوء تتعلق فقط بمخالفات مثل السرقة والسرقة الخفيفة.