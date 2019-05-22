النائب عباس يطالب بلدية حيفا بتغيير مواعيد امتحانات المدارس العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعث رئيس تحالف الموحدة والتجمع، النائب د. منصور عباس، برسالة إلى رئيسة بلدية حيفا، د. عينات كاليش- روتم، دعاها فيها إلى تغيير مواعيد امتحانات المدارس العربية في حيفا بعيدًا عن اليوم الذي يسبق عيد الفطر السعيد.

د. منصور عباس

وعن مشكلة مواعيد الامتحانات كتب النائب عباس في رسالته لرئيسة البلدية: "تلقيت رسالة من لجنة الأوقاف والأمناء الإسلامية في حيفا يشتكون فيها من قيام مدارس حيفا العربية بتعيين امتحانات للطلاب عشية عيد الفطر السعيد بتاريخ 3.6.2019، ويطالبون بتأجيل وتغيير موعد الامتحانات بعيدًا عن هذا التاريخ. وأنا أرى أن مطلبهم هذا هو مطلب شرعي وصادق تمامًا، واستجابتك لهذا المطلب تدل على التسامح واحترام الآخر وعلى حرية العبادة وحق المواطنين والطلاب العرب بالاحتفال بعيد الفطر ونهاية شهر الصوم بدون أية ضغوطات قد تسببها الامتحانات".

ودعا النائب عباس رئيسة البلدية إلى "الإيعاز لجهاز التربية في حيفا بأن يتم تأجيل موعد الامتحانات في المدارس العربية التي عُينت لتاريخ 3.6.2019 وأن يتم الحفاظ على النسيج الاجتماعي والديني الطيب في المدينة".