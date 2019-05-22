الصيادون يتظاهرون أمام وزارة المالية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تظاهر عدد من الصيادين أمام مكتب وزارة المالية بمبادرة من منظمة الصيادين تحت عنوان "بوحدتنا نحمي موروثنا"، اليوم الأربعاء. ورفعوا لافتات حملت شعارات عديدة منها: "الصيد هويتنا وموروثنا، البحر حياتنا ومصدر رزقنا".
وجاءت التظاهرة ضمن نضال تخوضه منظمة صيادي الأسماك القطرية من أجل حماية الموروث وتمكين وتنمية الصيادين وتطوير القطاع. وأكدت منظمة الصيادين في البلاد أن نضالها مستمر من أجل الصيادين.
وتظاهر عشرات الصيادين العرب من مختلف موانئ وشواطئ البلاد، أمام وزارة الزراعة في "بيت دغان"، يوم الإثنين قبل الماضي، وذلك احتجاجا على نُظم الصيد التي تفرض تقييدات صارمة وعلى عدم صرف تعويضات للصيادين على فترة حظر الصيد العام الجاري.
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